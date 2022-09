Pa, Fuggetta: per accelerare su digitale serve interoperabilità dati (Di venerdì 23 settembre 2022) Per accelerare sul digitale la pubblica amministrazione "deve risolvere il suo vero problema che è l'interoperabilità dei dati tra gli enti. Prima non se ne parlava, ora si è capito che il tema esiste ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 23 settembre 2022) Persulla pubblica amministrazione "deve risolvere il suo vero problema che è l'deitra gli enti. Prima non se ne parlava, ora si è capito che il tema esiste ...

zuggy04 : RT @suxsonica: '@Cefriel cambierà ancora. Per #innovare bisogna essere sempre in movimento, imparare dagli errori, studiare i cambiamenti d… - AlfonsoFuggetta : RT @suxsonica: '@Cefriel cambierà ancora. Per #innovare bisogna essere sempre in movimento, imparare dagli errori, studiare i cambiamenti d… - FilippoAstone : Alfonso Fuggetta, #Cefriel: cambiare lo status quo d’impresa! Subito! In questa intervista, le strategie e visioni… - EmilianoVerga : RT @suxsonica: '@Cefriel cambierà ancora. Per #innovare bisogna essere sempre in movimento, imparare dagli errori, studiare i cambiamenti d… - suxsonica : '@Cefriel cambierà ancora. Per #innovare bisogna essere sempre in movimento, imparare dagli errori, studiare i camb… -