Laver Cup 2022: risultati e classifica (Di venerdì 23 settembre 2022) I risultati e la classifica aggiornata della Laver Cup 2022, torneo che si svolge da venerdì 23 a domenica 25 settembre alla 02 Arena. In quella che sarà l’ultima apparizione di Roger Federer sul circuito professionistico, si sfidano Team Europe e Team World. Vince il trofeo chi arriva per primo a tredici, con ogni partita che assegna punti. FORMAT E REGOLAMENTO PROGRAMMA E COPERTURA TV PARTECIPANTI classifica AGGIORNATA -Team Europe: 1 punt0 -Team World: 0 punti risultati VENERDI’ 23 SETTEMBRE 1 – Caspeer Ruud b. Jack Sock 6-4 5-7 10-7 2 – Stefanos Tsitsipas vs Diego Schwartzman 3 – Andy Murray vs Alex De Minaur 4 – Roger Federer/Rafael Nadal vs Frances Tiafoe/Jack Sock SABATO 24 SETTEMBRE 1 – 1°singolare 2 – 2°singolare 3 – 3°singolare 4 – doppio DOMENICA 25 SETTEMBRE 1 – ... Leggi su sportface (Di venerdì 23 settembre 2022) Ie laaggiornata dellaCup, torneo che si svolge da venerdì 23 a domenica 25 settembre alla 02 Arena. In quella che sarà l’ultima apparizione di Roger Federer sul circuito professionistico, si sfidano Team Europe e Team World. Vince il trofeo chi arriva per primo a tredici, con ogni partita che assegna punti. FORMAT E REGOLAMENTO PROGRAMMA E COPERTURA TV PARTECIPANTIAGGIORNATA -Team Europe: 1 punt0 -Team World: 0 puntiVENERDI’ 23 SETTEMBRE 1 – Caspeer Ruud b. Jack Sock 6-4 5-7 10-7 2 – Stefanos Tsitsipas vs Diego Schwartzman 3 – Andy Murray vs Alex De Minaur 4 – Roger Federer/Rafael Nadal vs Frances Tiafoe/Jack Sock SABATO 24 SETTEMBRE 1 – 1°singolare 2 – 2°singolare 3 – 3°singolare 4 – doppio DOMENICA 25 SETTEMBRE 1 – ...

Eurosport_IT : Molto più che amici rivali in campo ???? ?? Le parole complete... - WeAreTennisITA : Si chiude l’era di #RogerFederer ?? Il momento che non volevamo arrivasse mai oggi è realtà: Federer lascia il tenni… - Gazzetta_it : Berrettini alla Laver Cup: 'Io al fianco di Roger, che emozione. Da lui ho imparato tanto' #Federer - RSIsport : ??Team Europe in vantaggio alla Laver Cup. Il numero 2 al mondo Casper Ruud ha battuto l'americano Jack Sock… - gabcampaniello : Laver Cup: Casper Ruud le da el primer punto al Team Europe -