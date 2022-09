Incubatrice neonatale | come funziona e quando si utilizza

Leggi su gravidanzaonline

(Di mercoledì 21 settembre 2022) L’assistenza e la cura fornita alla nascita ai neonati trova nell’uno straordinario aiuto per assicurare ad alcuni bambini le condizioni necessarie per sopravvivere o ridurre i rischi legati ad alcune particolari emergenze. Parliamo di un dispositivo oggi tecnologicamente avanzato, ma che ha ormai una tradizione secolare. Le prime incubatrici, infatti, sono state sviluppate e realizzate in Francia alla fine del XIX secolo; da allora sono molto cambiate implementando nuove funzioni e migliorando quelle principali. Conosciamo meglio cos’è,e a chi si rivolge l’, l’apparecchiatura più importante di una terapia intensiva. A cosa serve una? Scopo di ...