Covid Lazio | il bollettino del 21 settembre Parametri stabili | 1 819 casi e 3 morti

Luisa70368354 : RT @RaiNews: Le regioni che hanno registrato il maggior numero di nuovi contagi sono Lombardia (3.525), Veneto (3.087) e Lazio (1.819 casi)… - RaiNews : Le regioni che hanno registrato il maggior numero di nuovi contagi sono Lombardia (3.525), Veneto (3.087) e Lazio (… - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Covid: nel Lazio tre morti e 1.819 nuovi casi, 834 a Roma. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 12,2% #ANSA https://t… - TuttoSuRoma : Covid oggi Lazio, 1.819 contagi e 3 morti. A #Roma 834 casi - rep_roma : Covid, nel Lazio 1.819 nuovi casi e 3 decessi -

Scendono sotto quota 40mila le persone attualmente positive. Migliorano i ricoveri. Due decessi sono avvenuti in provincia di Viterbo, uno nella zona di Albano ...Ciro, restiamo sul tema: lo scudetto è un obiettivo per la'Ogni anno che parto da zero, in ... penso anche al periodo del. Da lì dobbiamo ripartire, gli italiani abbiano fiducia in noi e ...Sono 21.190 (ieri 28.395) i nuovi casi registrati oggi dal monitoraggio quotidiano del Ministero della Salute che porta il totale dei casi dall’inizio della pandemia a 22.218.846. Il totale dei tampon ...(Adnkronos) – Sono 21.190 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 21 settembre 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministe ...