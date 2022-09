Adam Levine ha tradito Behati Prinsloo? Spuntano le chat compromettenti con una modella (Di martedì 20 settembre 2022) E’ appena scoppiata la bomba targata “Adam Levine“. Il front man dei Maroon 5 si sta trovando al centro del gossip proprio in queste ore, in seguito ad un gossip non proprio carino sul suo conto. E’ trapelata proprio stanotte (ora italiana) la notizia di un suo presunto tradimento. L’uomo, ricordiamolo, è legato sentimentalmente alla modella Behati Prinsloo con la quale, nel 2014 è convolato a nozze. Da quel momento il loro unico intento è stato allargare la loro famiglia. La loro primogenita, Dusty Rose, è venuta al mondo circa 5 anni fa. Successivamente la coppia ha avuto anche Gio Grace che ad oggi ha appena 4 anni. Ed è di poche settimane fa anche la lieta notizia dell’attesa di un terzo figlio. Più volte infatti, e in più riprese, la coppia ha svelato di avere un desiderio e sogno comune: avere ... Leggi su isaechia (Di martedì 20 settembre 2022) E’ appena scoppiata la bomba targata ““. Il front man dei Maroon 5 si sta trovando al centro del gossip proprio in queste ore, in seguito ad un gossip non proprio carino sul suo conto. E’ trapelata proprio stanotte (ora italiana) la notizia di un suo presunto tradimento. L’uomo, ricordiamolo, è legato sentimentalmente allacon la quale, nel 2014 è convolato a nozze. Da quel momento il loro unico intento è stato allargare la loro famiglia. La loro primogenita, Dusty Rose, è venuta al mondo circa 5 anni fa. Successivamente la coppia ha avuto anche Gio Grace che ad oggi ha appena 4 anni. Ed è di poche settimane fa anche la lieta notizia dell’attesa di un terzo figlio. Più volte infatti, e in più riprese, la coppia ha svelato di avere un desiderio e sogno comune: avere ...

