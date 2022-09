La regina Elisabetta e l'omaggio di Camilla: «Era una donna sola in un mondo di uomini»: ecco il discorso che andrà in onda oggi sulla Bbc (Di domenica 18 settembre 2022) La regina Elisabetta aveva dato la benedizione finale alla nuora durante il suo ultimo discorso per il Giubileo di Platino: «E' mio augurio più sincero che, quando il tempo... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 18 settembre 2022) Laaveva dato la benedizione finale alla nuora durante il suo ultimoper il Giubileo di Platino: «E' mio augurio più sincero che, quando il tempo...

GiovaQuez : Zakharova: 'Profondamente immorale e blasfema l'esclusione ai funerali di Stato di domani della regina Elisabetta I… - repubblica : Funerali regina Elisabetta. La Russia esclusa, protesta: 'E' immorale non averci invitati' - StefanoGuerrera : la Russia protesta e dice che è immorale che non sia stata invitata ai funerali della Regina Elisabetta. Come se tu… - David_c05 : I funerali della Regina Elisabetta II: quando e dove vederli in TV e streaming - QuyenLucDen : RT @Tg3web: La vigilia dei funerali della regina Elisabetta. In arrivo centinaia di delegazioni e capi di stato da tutto il mondo tra impon… -