Cina, il Covid bus si ribalta in autostrada: 27 morti. Erano positivi diretti verso la quarantena (Di domenica 18 settembre 2022) Ventisette persone sono morte in Cina , coinvolte in un terribile incidente in autobus . Si stavano dirigendo in quarantena, come vuole la legge di Pechino per i contagiati da Covid - 19 . L'autobus ...

paolomossetti : In un podcast di The Grayzone, dedicato a screditare l'opposizione laica ad Assad, invitano Escobar a discutere le… - Enes15836549 : @lordpeto @MicheleDefina2 @tortodavi Guarda che Suning fino alle imposizioni dalla Cina e tutti i casini che gli so… - aphrodya1 : @silvanascricci @LucioOrmando @italianavera333 Se l'emergenza è finita da MESI, perché vi accanite con la strategia… - Globe1078 : Cina, il Covid bus si ribalta in autostrada: 27 morti. Erano positivi diretti verso la quarantena - Patty_Rose_L : RT @ilmetropolitan: #Cina: #autobus diretto in un sito per la #quarantena #Covid si ribalta, uccidendo 27 persone Sportello dei Diritti htt… -