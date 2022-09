Roma, si ferma un titolarissimo: tegola per i giallorossi, si deve operare (Di sabato 17 settembre 2022) . Guai per Mourinho in vista dei prossimi impegni. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Guai per Mourinho in vista della gara contro l’Atalanta e non solo: nella giornata di oggi si è dovuto fermare uno dei titolari indiscussi della scorsa stagione. Per Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di sabato 17 settembre 2022) . Guai per Mourinho in vista dei prossimi impegni. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Guai per Mourinho in vista della gara contro l’Atalanta e non solo: nella giornata di oggi si è dovutore uno dei titolari indiscussi della scorsa stagione. Per Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Maril_dib : Una delle mie migliori amiche è a Roma per il master, l'altra sta preparando i moduli per partire in erasmus e io p… - stefanomattiac1 : @Gianni78605577 Mi dite per favore quando il treno si ferma a Roma che lo prendo a sassate, questa merda infame - ReteSport : ?? Si ferma #Karsdorp: rottura del menisco interno L'infortunio è avvenuto all'Olimpico contro l'Helsinki. Stop di… - Deiana_Luca9 : RT @sportface2016: #Roma, si ferma #Karsdorp: lesione del menisco interno - sportface2016 : #Roma, si ferma #Karsdorp: lesione del menisco interno -