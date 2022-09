Pagelle Genoa-Modena 1-0 | voti e tabellino Serie B 2022 2023

(Di sabato 17 settembre 2022) Lee ildi1-0, match valevole per la sesta giornata della. A Marassi arriva la prima vittoria casalinga per il Grifone, che si sblocca davanti al pubblico amico grazie al gol di Jagiello in chiusura di primo tempo. I ragazzi di Blessin meritano il successo, ma non sono riusciti a chiudere la contesa lasciando uno spiraglio sempre aperto per unperò troppo poco intraprendente negli ultimi metri e condannato alla quinta sconfitta di questo difficile inizio di campionato. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE Le:Martinez 6; Hefti 6, Vogliacco 6 (dal 73? Bani 6), Dragusin 6, Pajac 6.5; Frendrup 5.5, Badelj 6 (dal 85? Strootman sv); Jagiello 7 (dal 60? Aramu 6), ...

psb_original : Genoa-Modena, le pagelle: determinanti Jagiello e Portanova, ottimo Gagno #SerieB - sportface2016 : #SerieB Le pagelle e il tabellino di #GenoaModena #SerieBKT - GenoaNews1893 : RT @charliemchouse: Genoa-Modena, la ripresa della sfida tra Grifoni e Canarini (live) - GenoaNews1893 : RT @charliemchouse: Genoa-Modena, il primo tempo della sfida genovese (live) - charliemchouse : Genoa-Modena, la ripresa della sfida tra Grifoni e Canarini (live) -

SPORTFACE.IT

In partenza squadra che vince non si cambia: il Palermo riparte dall'11 vittorioso sul; Grosso, che ha ritrovato Konè in extremis, varia il tema originale mettendo un centrocampista in più (...Però è sotto porta che ancora una volta manca, come contro il. Al 10 della ripresa ha una buona occasione sul destro, sugli sviluppi di un cross di Buttaro, ma non inquadra il bersaglio: certe ... TABELLINO Genoa-Modena 1-0, pagelle e voti Serie B 2022/2023 sesta giornata Ai liguri basta un gol siglato a fine primo tempo da Jagello per incamerare i tre punti. A rischio la panchina di Tesser Torna alla vittoria il Genoa. I rossoblù di Liguria superano con pochi sforzi ...Genoa e Modena torneranno in campo sul risultato di 1 a 0 per i rossoblu. Decisivo Jagiello a fine tempo. Genoa che ha manovrato anche se troppo spesso non è ruscito a farsi vedere in ...