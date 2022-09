Non bastano gli sconti per portare pubblico in sala (Di sabato 17 settembre 2022) Una protesta attira l’attenzione su “Cinema in Festa”. Vuol dire: cinque giorni di sconti. Dal 18 al 22 settembre tutti i film a tre euro e mezzo. Solo nei cinema che aderiscono all’iniziativa di Anica e Anec con il supporto del MiC e la collaborazione del David di Donatello – Accademia del Cinema italiano. A Milano e provincia sono parecchi. Vale anche per Roma e dintorni. Fino al sud: scorrendo la lista scopriamo che Mazara del Vallo vanta due multisale e un altro cinema. Per 50 mila abitanti. La protesta arriva da Perugia, Cinema Postmodernissimo. Un cinema che gli sconti li fa sempre, sulla tariffa piena di 7 – sette – euro. Mercoledì bastano 4 euro, esiste un carnet da 10 biglietti a 50 euro. Molte sono le serate, e addirittura i festival gratuiti. Per politica aziendale cerca di non proiettare film con i prezzi del biglietto ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 17 settembre 2022) Una protesta attira l’attenzione su “Cinema in Festa”. Vuol dire: cinque giorni di. Dal 18 al 22 settembre tutti i film a tre euro e mezzo. Solo nei cinema che aderiscono all’iniziativa di Anica e Anec con il supporto del MiC e la collaborazione del David di Donatello – Accademia del Cinema italiano. A Milano e provincia sono parecchi. Vale anche per Roma e dintorni. Fino al sud: scorrendo la lista scopriamo che Mazara del Vallo vanta due multisale e un altro cinema. Per 50 mila abitanti. La protesta arriva da Perugia, Cinema Postmodernissimo. Un cinema che glili fa sempre, sulla tariffa piena di 7 – sette – euro. Mercoledì4 euro, esiste un carnet da 10 biglietti a 50 euro. Molte sono le serate, e addirittura i festival gratuiti. Per politica aziendale cerca di non proiettare film con i prezzi del biglietto ...

