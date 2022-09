Malore a Roncola | pensionato muore per strada

Leggi su bergamonews

(Di sabato 17 settembre 2022). Stava camminando in via Canale, nei pressi del Parco Avventura di, quando si è sentito male e si è accasciato a terra. Chi ha soccorso l’anziano, 83 anni, ha subito lanciato l’allarme al 112 e sul posto sono arrivate un’automedica e due ambulanze, ma gli operatori sanitari non hanno potuto far altro che constatatre il decesso. Nella mattinata di sabato un altrodi 80 anni è deceduto per unin un bar di Villa di Serio. Non erano ancora le 7 e l’uomo ha raggiunto il locale di via Papa Giovanni come faceva abitualmente. Improvvisamente ha iniziato a stare male ed è caduto a terra: i proprietari del bar hanno chiamato i soccorsi e anche in questo caso sono arrivate due ambulanza e un’automedica, ma per l’80enne non c’era più nulla da fare.