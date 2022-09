Inter, priorità al rinnovo di Skriniar: cifre e tempistiche (Di sabato 17 settembre 2022) L’Inter inizia a lavorare al rinnovo di Milan Skriniar Passata la grande paura di perderlo in estate – direzione PSG – ora l’Inter è pronta a intavolare i discorsi con Skriniar per trovare l’intesa per il rinnovo di contratto. Secondo la Gazzetta dello Sport, potrebbero essere necessari più incontri per definire il tutto e già nella pausa Mondiale potrebbe essere tutto definito. In un senso o nell’altro. “La questione è delicata, c’è bisogno di studiare la strategia migliore. Anzi, di studiarne più di una. Si parla del rinnovo di Milan Skriniar, urgenza che l’Inter prima o dopo dovrà affrontare. Innanzitutto la tempistica: non è scontato che il primo vertice tra l’agente dello slovacco e i dirigenti dell’Inter ... Leggi su intermagazine (Di sabato 17 settembre 2022) L’inizia a lavorare aldi MilanPassata la grande paura di perderlo in estate – direzione PSG – ora l’è pronta a intavolare i discorsi conper trovare l’intesa per ildi contratto. Secondo la Gazzetta dello Sport, potrebbero essere necessari più incontri per definire il tutto e già nella pausa Mondiale potrebbe essere tutto definito. In un senso o nell’altro. “La questione è delicata, c’è bisogno di studiare la strategia migliore. Anzi, di studiarne più di una. Si parla deldi Milan, urgenza che l’prima o dopo dovrà affrontare. Innanzitutto la tempistica: non è scontato che il primo vertice tra l’agente dello slovacco e i dirigenti dell’...

