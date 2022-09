Eros Ramazzotti torna mattatore live a Siviglia

(Di sabato 17 settembre 2022) Nuovo album e tour mondiale, ci sono tutti gli elementi necessari per sancire il ritorno in grande stile di. A distanza di quattro anni dall'ultimo album in studio, pubblica oggi, 16 settembre 2022, su tutte le piattaforme digitali e in tutti gli store il nuovo progetto "Battito Infinito" con cui l'artista romano punta a rinsaldare il suo rapporto con i fan in tutto il mondo. L'album viene presentato attraverso 10 anteprime speciali sui palcoscenici più prestigiosi e con un tour di oltre 70 show in tutto il mondo. Come prima data ha scelto La Maestranza di, al debutto erano presenti seimila persone, un pubblico affezionato e "caliente"., cinquantanovenne, in grande forma, è statodella serata. "Non sono più un ragazzo ma sono ancora gagliardo!" ha detto. Sul palco ...

, infatti, è stato uno dei pochi a schierarsi con la Pausini per la scelta di non cantare 'Bella ciao': 'Ha fatto bene, è una canzone politica, noi artisti non dobbiamo cantare né ...Aurora Ramazzotti parla per la prima volta della presunta gravidanza: ecco cosa ha detto e quali sono le sue richieste alla stampa ...