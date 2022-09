Tajani: ‘strada navigator fallimentare, zero risultati’ (Di venerdì 16 settembre 2022) (Adnkronos) – Con il centrodestra al governo addio navigator? “E’ una strada fallimentare, piaceva tanto al M5S ma non ha prodotto risultati. Non sono riusciti nemmeno loro a trovare lavoro”. Così il coordinatore nazionale di Fi Antonio Tajani, in collegamento con la festa nazionale della Confederazione Aepi. “Noi siamo contrari a un salario minimo fissato per legge. Siamo favorevoli – continua – invece alla contrattazione collettiva. Tutti i benefici che si possono dare oltre a quello che è contrattato non devono essere tassati”. “Pace fiscale non significa condono ma ad esempio che se paghi domani hai uno sconto del 40% mentre più in là paghi meno sconto hai”. “Per incentivare il lavoro, bisogna detassare tutto ciò che viene dato oltre lo stipendio, e questo si può fare più rapidamente rispetto al taglio del cuneo fiscale”, ha ... Leggi su italiasera (Di venerdì 16 settembre 2022) (Adnkronos) – Con il centrodestra al governo addio? “E’ una strada, piaceva tanto al M5S ma non ha prodotto risultati. Non sono riusciti nemmeno loro a trovare lavoro”. Così il coordinatore nazionale di Fi Antonio, in collegamento con la festa nazionale della Confederazione Aepi. “Noi siamo contrari a un salario minimo fissato per legge. Siamo favorevoli – continua – invece alla contrattazione collettiva. Tutti i benefici che si possono dare oltre a quello che è contrattato non devono essere tassati”. “Pace fiscale non significa condono ma ad esempio che se paghi domani hai uno sconto del 40% mentre più in là paghi meno sconto hai”. “Per incentivare il lavoro, bisogna detassare tutto ciò che viene dato oltre lo stipendio, e questo si può fare più rapidamente rispetto al taglio del cuneo fiscale”, ha ...

