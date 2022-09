Esordisce in prima squadra a 13 anni e stabilisce un nuovo record in Gran Bretagna (Di mercoledì 14 settembre 2022) AGI - Esordisce in prima squadra a soli 13 anni e 329 giorni, stabilendo un nuovo record per i campionati di calcio professionistici della Gran Bretagna: protagonista l'attaccante nordirlandese Christopher Atherton che è entrato in campo nella ripresa per il Glenavon nel derby della contea di Armagh vinto 6-0 contro il Dollingstown, in una partita valida per la Coppa di Lega dell'Ulster. Atherton si è fatto subito notare fornendo un assist per il sesto gol della sua squadra. Con la sua apparizione batte nettamente il record stabilito nel 1980 da Eamon Collins che fu schierato dal Blackpool di Alan Ball all'età di 14 anni e 323 giorni. L'allenatore del Glenavon si è detto felice di aver potuto far ... Leggi su agi (Di mercoledì 14 settembre 2022) AGI -ina soli 13e 329 giorni, stabilendo unper i campionati di calcio professionistici della: protagonista l'attaccante nordirlandese Christopher Atherton che è entrato in campo nella ripresa per il Glenavon nel derby della contea di Armagh vinto 6-0 contro il Dollingstown, in una partita valida per la Coppa di Lega dell'Ulster. Atherton si è fatto subito notare fornendo un assist per il sesto gol della sua. Con la sua apparizione batte nettamente ilstabilito nel 1980 da Eamon Collins che fu schierato dal Blackpool di Alan Ball all'età di 14e 323 giorni. L'allenatore del Glenavon si è detto felice di aver potuto far ...

