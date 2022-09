Porsche Experience Center Franciacorta compie un anno

PiacereIseo : Porsche conferma Cannizzo Produzioni per il suo Festival Franciacorta: adrenalina ed experience per un’edizione all… - PiacereIseo : Porsche Festival 2022 all'Experience Center di Franciacorta - - PiacereIseo : Porsche conferma Cannizzo Produzioni per il suo Festival Franciacorta: adrenalina ed experience per un’edizione all… - motorionline : #Porsche Festival 2022: appuntamento l'1 e 2 ottobre al Porsche Experience Center Franciacorta [FOTO]… - PiacereIseo : Porsche conferma Cannizzo Produzioni per il suo Festival Franciacorta: adrenalina ed experience per un’edizione all… -

Nel suo primo anno di attività ilCenter Franciacorta ha ospitato più di 22.000 visitatori da tutto il mondo. L'ottavo dei noveCenter esistenti è stato infatti pensato per un pubblico italiano ma sono ...Ha appena un anno di vita, ma ha già fatto tantissima strada. Letteralmente. Stiamo parlando delCenter (Pec) Franciacorta, che proprio oggi spegne la sua prima candelina. I motivi per festeggiare sono numerosi: su tutti gli oltre 22.000 visitatori provenienti da 54 Paesi che ...This, as we’re sure you’ll agree, does not look like a 993. But then that’s rather the point. And, while we’re on the subject, it’s quite an accolade for Tuthill, given that what you see here is its ...Reimagined Porsches and classics continue to be lapped up by collectors which has led to a rise in the ‘resto-mod’ car culture. Here, the emphasis is not on restoring a car to its exact specifications ...