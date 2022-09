Paragone infilza la Rai schifosa Da Vespa parla Di Maio ma non Italexit

Leggi su iltempo

(Di martedì 13 settembre 2022) Ci sarà Luigi Diche dall'alto dell'un per cento o giù di lì dato dagli ultimi sondaggi a Impegno Civico, e parlerà anche per primo. Madi Gianluiginon ci sarà. La Rai, infatti, dedicherà alle elezioni del 25 settembre due prime serate su Rai 1, il 15 e il 22 settembre, naturalmente condotte da Bruno. Non ci saranno faccia a faccia dopo le note polemiche, ma a far discutere è anche la formula scelta da viale Mazzini. Il 22 settembre alle ore 21.30, a tre giorni dal voto, parleranno nell'ordine - deciso dda un sorteggio - Di, come detto, poi il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi; quindi la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. Seguiranno Giuseppe Conte per il Movimento 5 Stelle; Carlo Calenda della coalizione «Azione/Italia Viva». Penultimo intervento ...