Segregata da 22 anni in una piccola stanza, liberata dai carabinieri dopo una segnalazione: "Orrore quotidiano" (Di lunedì 12 settembre 2022) "Orrore quotidiano". È la procura di Campobasso che definisce così la storia di una donna donna di 67 anni, vedova, liberata dai carabinieri della compagnia di Bojano (Campobasso) in un paesino della provincia. Per oltre 22 anni la vittima ha vissuto in casa del fratello, Segregata in una stanza senza riscaldamento e vessata quotidianamente. Le indagini sono partite in seguito una segnalazione e hanno fatto luce su quanto la donna subiva. Secondo la ricostruzione di inquirenti e investigatori la donna, rimasta vedova e sola, è stata privata di cure mediche e sequestrata in una piccola stanza, talvolta con l'ausilio di corde. Ora la vittima si trova in una struttura protetta. Il fratello e la cognata ...

