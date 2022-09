Rimesso in libertà dopo l’arresto: il “terrore” di Passoscuro torna in strada ancora una volta (Di lunedì 12 settembre 2022) Fiumicino – E’ già la seconda volta che accade. Il terrore di Passoscuro, che ieri ha seminato il panico nella località balneare armato di motosega, ascia e coltello (leggi qui), dopo una notte in cella è tornato il libertà. l’arresto e il verdetto del giudice L’uomo, mentre era nella caserma dei carabinieri, dove era stato portato dopo aver minacciato con una motosega il titolare di un bar che si era rifiutato di dargli da bere, ancora ubriaco, ha iniziato inveire contro i carabinieri fino a intraprendere una vera e propria colluttazione con i militari dell’Arma. Una volta fermato, l’uomo è stato arrestato per violenza a pubblico ufficiale e denunciato per le minacce fatte al titolare del bar con una motosega. ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 12 settembre 2022) Fiumicino – E’ già la secondache accade. Ildi, che ieri ha seminato il panico nella località balneare armato di motosega, ascia e coltello (leggi qui),una notte in cella èto ile il verdetto del giudice L’uomo, mentre era nella caserma dei carabinieri, dove era stato portatoaver minacciato con una motosega il titolare di un bar che si era rifiutato di dargli da bere,ubriaco, ha iniziato inveire contro i carabinieri fino a intraprendere una vera e propria colluttazione con i militari dell’Arma. Unafermato, l’uomo è stato arrestato per violenza a pubblico ufficiale e denunciato per le minacce fatte al titolare del bar con una motosega. ...

