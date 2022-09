Michelle Hunziker | il segreto sulla relazione con Eros | La decisione già a 9 anni

Leggi su topicnews

(Di lunedì 12 settembre 2022)si trova di nuovo al centro dei gossip per le sue relazioni amorose. Dopo tantisi apre finalmenteconRamazzotti e(foto web)A 17diventa celebre grazie alla famosa pubblicità per la firma di intimo Roberta. Ma da quel cartellone pubblicitario,ha saputo costruire una carriera televisiva solida e di successo. Condiamo poi il tutto con i numi scandali e gossip che l’hanno vista protagonista ed ecco che ancora oggi è tra i personaggi della tv più chiacchierati Quel famoso spot per Roberta l’ha resa celebre...