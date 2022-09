Covid, in Campania salgono contagi e ricoveri: 3 morti in 48 ore (Di lunedì 12 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSale, in Campania, il tasso di incidenza. Secondo i dati del Bollettino della Regione Campania, sono 595 i neo positivi al Covid su 4518 test esaminati. A fronte di un numero inferiore di test, il tasso di incidenza che ieri era pari al 12,87%, oggi è al 13,16%. Tre i decessi nelle ultime 48 ore; sette deceduti in precedenza ma registrati ieri. Negli ospedale salgono i ricoveri in intensiva con 14 posti letto occupati (+2 rispetto a ieri) e soprattutto salgono in degenza con 271 posti letto occupati (+28 rispetto a ieri). L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 12 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSale, in, il tasso di incidenza. Secondo i dati del Bollettino della Regione, sono 595 i neo positivi alsu 4518 test esaminati. A fronte di un numero inferiore di test, il tasso di incidenza che ieri era pari al 12,87%, oggi è al 13,16%. Tre i decessi nelle ultime 48 ore; sette deceduti in precedenza ma registrati ieri. Negli ospedalein intensiva con 14 posti letto occupati (+2 rispetto a ieri) e soprattuttoin degenza con 271 posti letto occupati (+28 rispetto a ieri). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

rep_napoli : Covid. In Campania 595 positivi su 4.518 tamponi e 10 morti [aggiornamento delle 15:40] - salernotoday : Covid, 595 nuovi contagi e 3 decessi in Campania: il bollettino - mattinodinapoli : Covid in Campania, 595 casi e 10 morti: l'indice di contagio al 13,17%, aumentano i ricoveri - PasqualeCacace5 : RT @VincenzoDeLuca: ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELLA REGIONE CAMPANIA Pubblichiamo la card con i dati aggiornati alle 23:59 di ier… - Miti_Vigliero : 93... Covid: Napoli; via con 93 dosi vaccini, per ora no a prenotazioni - -