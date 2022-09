Botta e risposta al Gewiss: l'errore di Musso nega la fuga all'Atalanta, con la Cremonese è 1-1 (Di domenica 11 settembre 2022) Botta e risposta nel lunch match del Gewiss tra Atalanta e Cremonese: la Dea di Gasperini ci prova a lungo, ma alla fine pareggia per 1-1 contro... Leggi su calciomercato (Di domenica 11 settembre 2022)nel lunch match deltra: la Dea di Gasperini ci prova a lungo, ma alla fine pareggia per 1-1 contro...

fattoquotidiano : Superbonus, botta e risposta tra Merlino e Conte. “Ha bloccato il Parlamento”. “Basta propaganda, 30mila aziende va… - cmdotcom : Demiral-Valeri, botta e risposta al Gewiss: niente fuga per l'Atalanta, con la Cremonese è 1-1 #AtalantaCremonese - Chiarcaranto : @repubblica Tutto questo chiacchiericcio, botta e risposta non mi piace per niente.. qualunque cosa sia successa ,n… - Damianodanny1 : X SPALLETTI E’ NERVOSO POLEMICO?NAPOLI E’1°CAMPIONATO CHAMPIONS UMILIATO IL LIVERPOOL EPPURE TECNICO E’ CONTIN… - myungbadalotti : @stanzaselvaggia Non mi aspettavo questa intervista. Speriamo che lei prenda provvedimenti in privato. O non innesc… -