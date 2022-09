Opta: Il Napoli già in rete con 8 giocatori in questa stagione (Di sabato 10 settembre 2022) Napoli-Spezia finisce 0-1, la risolve per gli azzurri Giacomo Raspadori alla sua prima gara completa al Maradona. Un gol importante per il calciatore e per la squadra perché risolve una partita tesa. Il suo gol vale una nuova statistica positiva per il Napoli di Spalletti come riporta Opta Con Giacomo Raspadori salgono a otto i marcatori diversi del Napoli nella Serie A in corso, record in questo campionato al pari dell’Inter. Collettivo. 8 – Con Giacomo Raspadori salgono a otto i marcatori diversi del Napoli nella Serie A in corso, record in questo campionato al pari dell’Inter. Collettivo.#SerieA #NapoliSpezia — OptaPaolo (@OptaPaolo) September 10, 2022 L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 10 settembre 2022)-Spezia finisce 0-1, la risolve per gli azzurri Giacomo Raspadori alla sua prima gara completa al Maradona. Un gol importante per il calciatore e per la squadra perché risolve una partita tesa. Il suo gol vale una nuova statistica positiva per ildi Spalletti come riportaCon Giacomo Raspadori salgono a otto i marcatori diversi delnella Serie A in corso, record in questo campionato al pari dell’Inter. Collettivo. 8 – Con Giacomo Raspadori salgono a otto i marcatori diversi delnella Serie A in corso, record in questo campionato al pari dell’Inter. Collettivo.#SerieA #Spezia —Paolo (@Paolo) September 10, 2022 L'articolo ilsta.

