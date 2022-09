fainformazione : WhatsApp: bug corretto, Community su iOS e sezione Privacy Nelle ultime release beta distribuite, WhatsApp si è co… - fainfoscienza : WhatsApp: bug corretto, Community su iOS e sezione Privacy Nelle ultime release beta distribuite, WhatsApp si è co… - TuttoAndroid : WhatsApp Beta 2.22.20.5 corregge subito il problema della scorciatoia - gigibeltrame : WhatsApp beta, in arrivo la funzione Comunità e tante altre novità #digilosofia - telodogratis : WhatsApp beta, in arrivo la funzione Comunità e tante altre novità -

... come è noto, tuttasi basa sulle comunicazioni protette dalla crittografia end - to - end . Nella versionedelle community ancora è visibile il numero di telefono dei partecipanti, in ...Le novità sul canalediarrivano ormai a un ritmo quasi giornaliero e sebbene la maggior parte delle volte si tratti di modifiche minori, spesso emergono funzioni realmente interessanti per gli utenti. ...Nelle ultime release beta distribuite, WhatsApp si è concentrata non poco sulle Community, aprendone il test su iOS e correggendo un fastidioso bug: nel mentre, la messaggistica pensa di dar maggior v ...Le community non arrivano ancora, ma le indiscrezioni sì: ecco come sarà questo strano incrocio tra un gruppo WhatsApp e un canale Telegram.