Memorabile la gaffe della sovrana con Eric Clapton

(Di venerdì 9 settembre 2022) Il giorno dell’investitura a baronetti dei Beatles il 16 ottobre 1965 (Photo by Keystone-France/Gamma-Rapho via Getty Images) È il 16 ottobre 1965 e una folla entusiasta si accalca ai cancelli di Buckingham Palace. I Beatles, quel giorno, diventano ufficialmente “sir”, baronetti di Sua Maestà. La regina Elisabetta premia i quattro ragazzi di Liverpool che decretano l’ascesa del pop made in Britain insieme al té e al tweed. Da allora la regina, come è accaduto con i 15 premier – da Winston Churchill a Liz Truss – e con i 14 presidenti – da Eisenowher a Biden – ha incontrato praticamente la storia del rock’n roll. Non sempre è stato amore a prima vista. I Beatles le dedicano Her Majesty (..:A pretty nice girl/ but she doesn’t have a lot to say…), poi arrivano i Rolling Stones e Mick Jagger si avvicina alla Casa Reale frequentandone la sorella Margaret. ...