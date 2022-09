Stefano Sala: “Il progetto Mfe va avanti” (Di giovedì 8 settembre 2022) «Pubblicità, per Mediaset semestre in pareggio e strategia europea» Il Sole 24 Ore, di Andrea Biondi, pag. 30 Guerra in Europa, crisi energetica e delle materie prime, un’economia che assume itoni della stagflazione. Uno scenario completamente capovolto rispetto solo a un anno fa. «Se il Covid era stata una crisi violenta ma tutto sommato breve, questa situazione rischia di avere degli impatti su un arco temporale più esteso» spiega in questa intervista a II Sole 24 Ore Stefano Sala, ad di Publitalia8o e consigliere di arnminist azione Mediaset. Quindi dal vostro osservatorio cosa potrà accadere al mercato della pubblicità quest’anno ? Il sentiment è quello che il 2022, dopo un 2021 con crescita a doppia cifra, non sarà come ci si aspettava un anno di consolidamento della crescita a una cifra. Piuttosto sarà di flessione contenuta, ma rimarremo ben ... Leggi su tvzoom (Di giovedì 8 settembre 2022) «Pubblicità, per Mediaset semestre in pareggio e strategia europea» Il Sole 24 Ore, di Andrea Biondi, pag. 30 Guerra in Europa, crisi energetica e delle materie prime, un’economia che assume itoni della stagflazione. Uno scenario completamente capovolto rispetto solo a un anno fa. «Se il Covid era stata una crisi violenta ma tutto sommato breve, questa situazione rischia di avere degli impatti su un arco temporale più esteso» spiega in questa intervista a II Sole 24 Ore, ad di Publitalia8o e consigliere di arnminist azione Mediaset. Quindi dal vostro osservatorio cosa potrà accadere al mercato della pubblicità quest’anno ? Il sentiment è quello che il 2022, dopo un 2021 con crescita a doppia cifra, non sarà come ci si aspettava un anno di consolidamento della crescita a una cifra. Piuttosto sarà di flessione contenuta, ma rimarremo ben ...

