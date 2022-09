La storia infinita | un reboot in arrivo?

(Di giovedì 8 settembre 2022) Undi La, film classico del 1984, potrebbe essere in, riportando alla luce il cult per il pubblico moderno. Viviamo nell'epoca dei, e l'ultimo ad aggiungersi alla lista potrebbe essere La, film cult del 1984 diretto da Wolfgang Petersen. La pellicola seguiva le vicende di Bastian, un ragazzino bullizzato che trova un misterioso libro, il quale lo trasporta in un luogo magico chiamato Fantasia; perso tra le pagine, il protagonista deve prevenire che una forza oscura chiamata Il Niente conquisti il regno fantastico. Nonostante le critiche ricevute per i contenuti carenti di umorismo nonostante il film fosse indirizzato ai bambini, il franchise ha prodotto due sequel negli anni '90: La...

