Sergio Ramos: «In campo devi essere pronto a uccidere. Con Paredes…» (Di mercoledì 7 settembre 2022) . Le parole del difensore del PSG Sergio Ramos ha parlato ai microfoni di TNT Sports della parapiglia avvenuta con Paredes durante il match tra PSG e Juventus. Ecco le parole del difensore dei parigini: «Sono litigi che nascono in campo e che lì devono restare. Alla fine, ognuno deve difendere i propri interessi. Quando la partita finisce stringi la mano all’avversario e finisce lì, ma in campo devi essere pronto a uccidere per i tuoi compagni di squadra. Non c’è niente di personale con nessuno». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 settembre 2022) . Le parole del difensore del PSGha parlato ai microfoni di TNT Sports della parapiglia avvenuta con Paredes durante il match tra PSG e Juventus. Ecco le parole del difensore dei parigini: «Sono litigi che nascono ine che lì devono restare. Alla fine, ognuno deve difendere i propri interessi. Quando la partita finisce stringi la mano all’avversario e finisce lì, ma inper i tuoi compagni di squadra. Non c’è niente di personale con nessuno». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Frances46560009 : RT @MatteoCampbells: Allegri ha il rispetto dei calciatori più forti al Mondo come Messi e Sergio Ramos (con cui si è giocato Finali Champi… - Sicilianodoc73 : RT @MatteoCampbells: Allegri ha il rispetto dei calciatori più forti al Mondo come Messi e Sergio Ramos (con cui si è giocato Finali Champi… - robertorodi76 : RT @MatteoCampbells: Allegri ha il rispetto dei calciatori più forti al Mondo come Messi e Sergio Ramos (con cui si è giocato Finali Champi… - SnakEnea : RT @MatteoCampbells: Allegri ha il rispetto dei calciatori più forti al Mondo come Messi e Sergio Ramos (con cui si è giocato Finali Champi… - gastaldi_paolo : RT @MatteoCampbells: Allegri ha il rispetto dei calciatori più forti al Mondo come Messi e Sergio Ramos (con cui si è giocato Finali Champi… -