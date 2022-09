Scontro auto-scooter a Benevento: un ferito in ospedale (Di mercoledì 7 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Incidente stradale nei pressi della rotonda di ingresso in città ‘Vittime del terrorismo’. Per cause in corso di accertamento sono venuti a collisione una Fiat Panda, condotta da un 23enne, ed un scooter condotto da un 71enne. Il conducente del mezzo a due ruote, rovinato al suolo per l’urto, ha lamentato dolori alla spalla e quindi è stato trasportato in ospedale con codice giallo. Sul posto personale del 118 e la Polizia Municipale per i rilievi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 7 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Incidente stradale nei pressi della rotonda di ingresso in città ‘Vittime del terrorismo’. Per cause in corso di accertamento sono venuti a collisione una Fiat Panda, condotta da un 23enne, ed uncondotto da un 71enne. Il conducente del mezzo a due ruote, rovinato al suolo per l’urto, ha lamentato dolori alla spalla e quindi è stato trasportato incon codice giallo. Sul posto personale del 118 e la Polizia Municipale per i rilievi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

