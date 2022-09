Inizia l’era dell’implacabile Liz Truss (Di martedì 6 settembre 2022) Rule Britannia, calici di birra e bicchieri di scotch whisky a Londra per brindare alla storia appena agli esordi di Mary Elizabeth Truss, 47 anni, detta Liz. Non ama le mezze misure, numero preferito 1, difetto riconosciuto? “ penso di essere un pò implacabile” ammette la nuova ‘Iron Lady’ di Downing Street. Terza donna Premier, fra i predecessori conservatori assieme a Boris Johnson la neo Prima ministra inglese Liz Truss afferma di preferire soprattutto Margaret Thatcher e Winston Churchill. Per il Regno Unito il conferimento ufficiale dell’incarico da parte della Regina Elisabetta nel Castello di Balmoral, in Scozia, rappresenta un tacito cambio d’epoca. Una novità nella continuità politica dell’Inghilterra alla vigilia di svolte istituzionali e internazionali che comunque si intravedono dietro la cortina di rispetto e di unanime grandissimo e ... Leggi su formiche (Di martedì 6 settembre 2022) Rule Britannia, calici di birra e bicchieri di scotch whisky a Londra per brindare alla storia appena agli esordi di Mary Elizabeth, 47 anni, detta Liz. Non ama le mezze misure, numero preferito 1, difetto riconosciuto? “ penso di essere un pò implacabile” ammette la nuova ‘Iron Lady’ di Downing Street. Terza donna Premier, fra i predecessori conservatori assieme a Boris Johnson la neo Prima ministra inglese Lizafferma di preferire soprattutto Margaret Thatcher e Winston Churchill. Per il Regno Unito il conferimento ufficiale dell’incarico da parte della Regina Elisabetta nel Castello di Balmoral, in Scozia, rappresenta un tacito cambio d’epoca. Una novità nella continuità politica dell’Inghilterra alla vigilia di svolte istituzionali e internazionali che comunque si intravedono dietro la cortina di rispetto e di unanime grandissimo e ...

