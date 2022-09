Il red carpet di Venezia 79 | i look più belli e non della sesta serata

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 6 settembre 2022) Super atteso il sesto reddi questo avvincente79. Arrivano al Lido i super attesi Olivia Wilde e Harry Styles per presentare Don’t Worry Darling. Ma la terza (incomoda?) Florence Pugh sorprende e sfila sul reddopo aver disertato la conferenza stampa. Ma non solo! Ieri è stata anche la giornata di “In viaggio”, il film di Gianfranco Rosi su Papa Francesco. Ma anche “Amanda” di Carolina CavalliIn presentato in Orizzonti Extra, con Benedetta Porcaroli e Michele Bravi in veste di attori. In concorso “Love Life” di Kôji Fukada e “The Banshees of Inisherin” di Martin McDonagh con Colin Farrell-Brendan Gleeson. Pronti a sognare col sesto red? Preparate i vostri pop corn (as usual!) Ipiù(e non)quinta...