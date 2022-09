Scienza, contro i batteri farmaco-resistenti un composto derivato dagli alberi (Di lunedì 5 settembre 2022) L‘idrochinina, un composto naturale presente in diverse specie vegetali e utilizzato per il trattamento della malaria, potrebbe essere impiegato anche per contrastare una serie di minacce batteriche, compresi organismi farmaco-resistenti. Lo suggerisce uno studio, pubblicato sulla rivista Tropical Medicine and Infectious Disease, condotto dagli scienziati dell’Universita’ di Portsmouth, dell’Universita’ di Naresuan e dell’Universita’ di Pibulsongkram Rajabhat, in Thailandia. Il team, guidato da Robert Baldock, ha esplorato gli effetti dell’idrochinina in una serie di esperimenti. La resistenza antimicrobica, spiegano gli esperti, e’ diventata una delle maggiori minacce per la salute pubblica a livello globale, e si verifica quando batteri, virus, funghi e parassiti evolvendosi non ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 5 settembre 2022) L‘idrochinina, unnaturale presente in diverse specie vegetali e utilizzato per il trattamento della malaria, potrebbe essere impiegato anche per contrastare una serie di minacceche, compresi organismi. Lo suggerisce uno studio, pubblicato sulla rivista Tropical Medicine and Infectious Disease, condottoscienziati dell’Universita’ di Portsmouth, dell’Universita’ di Naresuan e dell’Universita’ di Pibulsongkram Rajabhat, in Thailandia. Il team, guidato da Robert Baldock, ha esplorato gli effetti dell’idrochinina in una serie di esperimenti. La resistenza antimicrobica, spiegano gli esperti, e’ diventata una delle maggiori minacce per la salute pubblica a livello globale, e si verifica quando, virus, funghi e parassiti evolvendosi non ...

