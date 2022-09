Tfa sostegno, precari con 3 anni di servizio accedono con l’abilitazione o il titolo di studio. EMENDAMENTO (Di sabato 3 settembre 2022) La Lega ha proposto un EMENDAMENTO al decreto aiuti bis sull'accesso ai corsi di specializzazione sul sostegno riservato ai precari con 3 anni di servizio negli ultimi 5 anni. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 3 settembre 2022) La Lega ha proposto unal decreto aiuti bis sull'accesso ai corsi di specializzazione sulriservato aicon 3dinegli ultimi 5. L'articolo .

orizzontescuola : Tfa sostegno, per i precari con 3 anni di servizio serve l’abilitazione o il titolo di studio. EMENDAMENTO - TecnicaScuola : TFA sostegno, situazione economica, disagi e costi insostenibili per frequentare in presenza --… - ProDocente : TFA sostegno, situazione economica, disagi e costi insostenibili per frequentare in presenza - MarcelloDeotto : RT @Bonettipartners: Il ricorso collettivo sul tfa sostegno viene definitivamente accolto dal Consiglio di Stato. Respinta la revocazione d… - DiamanteFormaz1 : Abilitazione Insegnamento e sostegno ? E-learning ? 1500 ore - 60 cfu ? Abilitazione classi concorso ? Specializza… -