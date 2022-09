Traffico Roma del 02-09-2022 ore 15:30 (Di venerdì 2 settembre 2022) Luceverde Roma da ritrovati in studio Tiziana rimondi la situazione alle porte di Roma sull’autosole l’autostrada è chiusa per un incidente tra la 24 Roma Teramo da dire di Roma Sud in direzione di Napoli si tratta di un tamponamento tra mezzi pesanti e con parziale perdita di carico fine evitabili ripercussioni per il Traffico incidente anche sulla Cassia bis Veientana chiusa la carreggiata per altezza di via Cesanese in direzione di Roma uscita obbligatoria a Cesano sul posto Ci sono code è sempre sulla Cassia bis e rallentamenti e code per lavori all’altezza del raccordo anulare nelle due direzioni e raccordo anulare rallentamenti e code in carreggiata esterna tra via Pontina e La Romanina stessa situazione in carreggiata interna tra Nomentana e Casilina si sta in ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 2 settembre 2022) Luceverdeda ritrovati in studio Tiziana rimondi la situazione alle porte disull’autosole l’autostrada è chiusa per un incidente tra la 24Teramo da dire diSud in direzione di Napoli si tratta di un tamponamento tra mezzi pesanti e con parziale perdita di carico fine evitabili ripercussioni per ilincidente anche sulla Cassia bis Veientana chiusa la carreggiata per altezza di via Cesanese in direzione diuscita obbligatoria a Cesano sul posto Ci sono code è sempre sulla Cassia bis e rallentamenti e code per lavori all’altezza del raccordo anulare nelle due direzioni e raccordo anulare rallentamenti e code in carreggiata esterna tra via Pontina e Lanina stessa situazione in carreggiata interna tra Nomentana e Casilina si sta in ...

massy978 : @babiboh Chi ha mai provato l’esperienza di guidare nel traffico di Roma, non può non avere istinti omicidi. - senecaepericle : @oo69962682 @Agenzia_Ansa Ma dije de sì. Lasciali fa... Te dicono: in Olanda vanno tutti in bici! Roma è su 7 colli… - LuceverdeRoma : ?? #Roma #traffico - Raccordo Anulare ?????? Traffico rallentato tra Cristoforo Colombo e Appia > carreggiata esterna #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : [AGG] ?? #Autostrade #Incidente – A1 Roma Napoli ? TRAFFICO NON PIU' BLOCCATO tra Nodo A1/A24 Roma-Teramo e Bivio… - LuceverdeRadio : ??? #Autostrade #Incidente – A1 Roma Napoli ? TRAFFICO NON PIU' BLOCCATO tra Nodo A1/A24 Roma-Teramo e Bivio A1/Di… -