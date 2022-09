Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinan sui rapporti intimi post parto: “Non fate come noi!” (Di venerdì 2 settembre 2022) Mamma da poche settimane della piccola Gala, avuta dall’ex tronista Fabio Colloricchio, cui è legata dal 2019, la bella Violeta Mangrinan ha deciso di rispondere su Instagram a una domanda intima riguardante il vivere l’intimità subito dopo il parto (cosa che i medici sconsigliano). “Non sono la persona migliore per parlare di s***o”, ha ammesso Violeta Mangrinan su Instagram. “Di solito si consiglia di non avere rapporti dopo il parto per 4-6 settimane. Nel mio caso non ho rispettato la famosa “quarantena” quindi non fate come noi!”. Quindi ha concluso: “Bisogna ascoltare sempre il proprio ginecologo”. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Uomini e ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 2 settembre 2022) Mamma da poche settimane della piccola Gala, avuta dall’ex tronista, cui è legata dal 2019, la bellaha deciso di rispondere su Instagram a una domanda intima riguardante il vivere l’tà subito dopo il(cosa che i medici sconsigliano). “Non sono la persona migliore per parlare di s***o”, ha ammessosu Instagram. “Di solito si consiglia di non averedopo ilper 4-6 settimane. Nel mio caso non ho rispettato la famosa “quarantena” quindi non”. Quindi ha concluso: “Bisogna ascoltare sempre il proprio ginecologo”. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Uomini e ...

