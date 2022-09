Ultime Notizie – Occupati, disoccupati e inattivi a luglio 2022: dati Istat (Di giovedì 1 settembre 2022) A luglio 2022, rispetto al mese precedente, diminuiscono sia gli Occupati sia i disOccupati, crescono invece gli inattivi. Lo comunica l’Istat. L’occupazione cala (-0,1%, pari a -22mila) tra le femmine, i dipendenti permanenti, gli autonomi e tutte le classi d’età, con l’eccezione dei maggiori di 50 anni tra i quali cresce; crescita che si registra anche tra i maschi e i dipendenti a termine. Il tasso di occupazione scende al 60,3% (-0,1 punti). Il calo del numero di persone in cerca di lavoro (-1,6%, pari a -32mila unità rispetto a giugno) si osserva per entrambi i sessi e principalmente tra i 35-49enni. Il tasso di disoccupazione cala al 7,9% (-0,1 punti) e sale al 24,0% tra i giovani (+0,1 punti). Il tasso di inattività sale al 34,4%. Il numero di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 1 settembre 2022) A, rispetto al mese precedente, diminuiscono sia glisia i dis, crescono invece gli. Lo comunica l’. L’occupazione cala (-0,1%, pari a -22mila) tra le femmine, i dipendenti permanenti, gli autonomi e tutte le classi d’età, con l’eccezione dei maggiori di 50 anni tra i quali cresce; crescita che si registra anche tra i maschi e i dipendenti a termine. Il tasso di occupazione scende al 60,3% (-0,1 punti). Il calo del numero di persone in cerca di lavoro (-1,6%, pari a -32mila unità rispetto a giugno) si osserva per entrambi i sessi e principalmente tra i 35-49enni. Il tasso di disoccupazione cala al 7,9% (-0,1 punti) e sale al 24,0% tra i giovani (+0,1 punti). Il tasso dità sale al 34,4%. Il numero di ...

