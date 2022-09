fisco24_info : Russia: 'Niente petrolio a chi vuole tetto al prezzo': (Adnkronos) - Per il premier russo Novak 'price cap' è una '… - italiaserait : Russia: “Niente petrolio a chi vuole tetto al prezzo” - susannaricciar1 : @repubblica la russia non ha sfruttato niente, siete voi che lo fate - xiana44698880 : RT @fortnardelli: Giorgio Bianchi 'Vi piacciono le sanzioni alla Russia? Allora pagateli voi gli aumenti sulle bollette. Perché li devo pag… - universo_astro : RT @Bisco_3: Domani puntata IMPERDIBILE di Ælvis - il Podcast del @ComVentotene con ospite niente di meno che il Prof. Vittorio Emanuele Pa… -

Adnkronos

ROMA " "Non è stato fatto quasiperchè questa nazione fosse indipendente sul piano energetico, ma forse è stato un errore di ... non ti puoi legare " come è accaduto per la" quasi ......il suo approvvigionamento energetico avesse fatto scelte strategiche non dipenderebbe dalla...- ha aggiunto - ma di essere padroni del proprio destino e l'Europa non è più padrona di". ... Russia: "Niente petrolio a chi vuole tetto al prezzo" (Adnkronos) – La Russia cesserà di fornire petrolio e prodotti petroliferi ai paesi che imporranno un tetto al presso del petrolio russo. Lo ha detto il vice premier russo Alexander Novak, citato dall ...Il presidente si è limitato a rendere omaggio oggi alla salma presso l'ospedale. Per la morte di Boris Eltsin proclamò il lutto nazionale, ...