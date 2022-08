Nuovo record di MbS: condannata a 45 anni per post su Twitter (Di giovedì 1 settembre 2022) È già stato battuto il record di 34 anni di prigione per post critici del regime saudita, comminati alla dottoranda della Leeds University e attivista Salma al-Shebab a inizio agosto. L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 1 settembre 2022) È già stato battuto ildi 34di prigione percritici del regime saudita, comminati alla dottoranda della Leeds University e attivista Salma al-Shebab a inizio agosto. L'articolo proviene da il manifesto.

