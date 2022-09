Herta Berlino, interesse per Ajorque (Di giovedì 1 settembre 2022) Secondo quanto riportato da Media Foot, l'Herta Berlino avrebbe avanzato un'offerta da 6 milioni di euro per Ajorque dello Strasburgo.... Leggi su calciomercato (Di giovedì 1 settembre 2022) Secondo quanto riportato da Media Foot, l'avrebbe avanzato un'offerta da 6 milioni di euro perdello Strasburgo....

sportli26181512 : Herta Berlino, interesse per Ajorque: Secondo quanto riportato da Media Foot, l'Herta Berlino avrebbe avanzato un'o… - serieAnews_com : ?? #Salernitana, ecco #Piatek: arrivato a #VillaStuart per le visite mediche, poi la firma - ilmilantw : RT @Eugenio_Longo78: ?? Occhio a #Saelemaekers, l’Herta Berlino ha chiesto informazioni. Difficilmente il #Milan lo lascerà però andare in q… - Eugenio_Longo78 : ?? Occhio a #Saelemaekers, l’Herta Berlino ha chiesto informazioni. Difficilmente il #Milan lo lascerà però andare i… -