Da parametro zero a plusvalenza: per Fabian al Psg il Napoli mette a bilancio 22 milioni di euro (Di mercoledì 31 agosto 2022) Sarebbe potuto andar via a zero. E invece il Napoli per la cessione di Fabian Ruiz al Psg registra una plusvalenza da 22 milioni di euro. Lo sottolinea Calcio e Finanza, che spiega: "Ruiz è stato acquistato nel 2018 per la cifra – secondo i dati disponibili al 30 giugno 2021 – di 32.580.029 euro, cifra versata pagando la clausola rescissoria al Real Betis. Il Napoli ammortizza i cartellini dei propri calciatori a quote decrescenti, motivo per cui nel caso di Fabian Ruiz (considerando il suo contratto quinquennale con scadenza a giugno 2023) il valore netto a bilancio del calciatore era pari a 3.258.003 euro. Considerando un altro anno di contratto, al 30 giugno 2022 il valore a ...

