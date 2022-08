Un fornaio di Ravenna ha fatto causa ai fornitori di gas per il rincaro delle bollette

Leggi su agi

(Di martedì 30 agosto 2022) AGI - Una bolletta che ha mandato in fumo il sogno di una vita. Andrea Lama, 49 anni, titolare di una panetteria-pasticceria a Piangipane (), sposato con un figlio piccolo, ha resistito ai due duri anni della pandemia, arrivata subito dopo l'inizio della sua attività, ma nulla ha potuto contro il caro energia. Una bolletta dell'elettricità da 6.120 euro arrivata a luglio - 5.200 euro in più rispetto alla stessa bolletta dell'anno scorso di 900 euro - lo ha costretto a cessare l'attività. “Chiuderò il forno il 24 settembre – annuncia all'Agi – perché devo rispettare dei tempi tecnici, soprattutto per tutelare i diritti della mia unica dipendente, altrimenti abbasserei la serranda adesso. Ogni giorno di lavoro è un giorno in più in perdita e, soprattutto, devo riuscire a sfilarmi da questa situazione prima che arrivino altre...