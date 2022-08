Di Maio dice che il governo Meloni durerà al massimo un anno e poi sarà Draghi bis (Di martedì 30 agosto 2022) «Salvini, come tutti gli altri che hanno provocato la crisi, si sta accorgendo di averla fatta grossa e sta tornando in ginocchio da Draghi, ma con quale credibilità? Con il governo interverremo a settembre». Risponde così in un’intervista alla Stampa l’ex leader dei Cinque Stelle, oggi leader di Impegno Civico, Luigi Di Maio. Il ministro degli Esteri propone una misura taglia-bollette «che costerà circa 13,5 miliardi». Un «intervento necessario», dice, «perché se le imprese saranno invece costrette a chiudere, i costi per lo Stato saranno ben più alti, pari a decine e decine di miliardi di euro». Le risorse, spiega, si troveranno con «l’extragettito che abbiamo ottenuto con la maggiore crescita registrata finora, quindi senza indebitarci. Per effetto ... Leggi su linkiesta (Di martedì 30 agosto 2022) «Salvini, come tutti gli altri che hprovocato la crisi, si sta accorgendo di averla fatta grossa e sta tornando in ginocchio da, ma con quale credibilità? Con ilinterverremo a settembre». Risponde così in un’intervista alla Stampa l’ex leader dei Cinque Stelle, oggi leader di Impegno Civico, Luigi Di. Il ministro degli Esteri propone una misura taglia-bollette «che costerà circa 13,5 miliardi». Un «intervento necessario»,, «perché se le imprese sarinvece costrette a chiudere, i costi per lo Stato sarben più alti, pari a decine e decine di miliardi di euro». Le risorse, spiega, si trovercon «l’extragettito che abbiamo ottenuto con la maggiore crescita registrata finora, quindi senza indebitarci. Per effetto ...

