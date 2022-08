Tende di seta | lavale in questo modo e dirai addio per sempre alle fastidiosissime pieghe

Leggi su curiosauro

(Di lunedì 29 agosto 2022) Per lavare ledinon occorre la lavanderia: ecco un trucchetto per risparmiare soldi, tempo e fatica,fastidiose! Tra non molto ci prepareremo ad accogliere l’autunno, con i suoi caldi colori, le prime brezze fresche della sera e quelle giacchette che sulle spnon disturbano affatto. Dopo il caldo subito in quest’estate, le previsioni ci anticipano che sarà un inverno piuttosto rigido, ma ammettiamolo: il caldo non si può eliminare dalla pelle, il freddo sì! Certamente cambieremo anche qualcosa per quanto riguarda l’arredamento, sostituendo lediprettamente estive con quelle un po’ più pesanti ed isolanti. Fonte adobestockMolti si rivolgono alla lavanderia di fiducia per poterle lavare alla perfezione, spedendo anche un’ingente ...