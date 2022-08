Non subirà variazioni di prezzo la Nintendo Switch a differenza della PS5 (Di lunedì 29 agosto 2022) La situazione attuale sta generando degli aumenti di prezzo in diverse categorie, dall’alimentare all’energetico, per non parlare del logistico, spremendo i consumatori come limone ed obbligandoli a spendere più del doppio ogni mese per tirare avanti. Anche gli aumenti nel settore gaming sta scatenando un certo fermento tra gli utenti, che si chiedono quanto si arriverà a spendere presto o tardi per una console di gioco. Dopo la comunicazione della Sony, che ha deciso di aumentare di 50 euro il costo di entrambe le versioni di PS5, passando da 499,99 a 549,99 euro per il modello standard, e da 399,99 a 449,99 euro per quello Digital, tutti si sono domandati se anche gli altri produttori avrebbero fatto lo stesso. Di fatto, è difficile che un hardware possa vedere aumentato il proprio prezzo a distanza due anni dalla sua uscita ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 29 agosto 2022) La situazione attuale sta generando degli aumenti diin diverse categorie, dall’alimentare all’energetico, per non parlare del logistico, spremendo i consumatori come limone ed obbligandoli a spendere più del doppio ogni mese per tirare avanti. Anche gli aumenti nel settore gaming sta scatenando un certo fermento tra gli utenti, che si chiedono quanto si arriverà a spendere presto o tardi per una console di gioco. Dopo la comunicazioneSony, che ha deciso di aumentare di 50 euro il costo di entrambe le versioni di PS5, passando da 499,99 a 549,99 euro per il modello standard, e da 399,99 a 449,99 euro per quello Digital, tutti si sono domandati se anche gli altri produttori avrebbero fatto lo stesso. Di fatto, è difficile che un hardware possa vedere aumentato il proprioa distanza due anni dalla sua uscita ...

