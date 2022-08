(Di lunedì 29 agosto 2022) Roma, 29 ago. (Adnkronos) - "Non si possonotra l'eventuale arrivo di Cristiano Ronaldo ale quello che fu Diego Armandoper la squadra di allora". Lo dice Salvatore, conaldello scudetto, all'Adnkronos. "Diego era nel pieno delle sue qualità, ha fatto una scelta di cuore, Ronaldo ha 37 anni e cerca una squadra con cui giocare la Champions, cosa che il Manchester United non è.veniva dal Barcellona e voleva venire al, la sua è stata una scelta di cuore e istinto. Diego ha dato il massimo ale all'Argentina, con tutto il rispetto per un professionista ai massimi livelli Ronaldo ha già dato tutto". SecondoCr7 "adesso è ...

... in una palestra senzache somiglia a uno scantinato. Eppure ha stracciato tutti i fenomeni ... Però scusi: una partita disi gioca, una corsa si corre. Come si compete su un palco di ...... si danno di gomito contro De Laurentiis e la SSCNapoli. Che sia il mancato arrivo di Soriano o la decisione di adottare troppe magliette in una stagione, che siano idel San Paolo o ... Calcio: Bagni, ‘impossibile fare paragoni tra Maradona e Cr7 al Napoli’ Roma, 29 ago. (Adnkronos) – “Non si possono fare paragoni tra l’eventuale arrivo di Cristiano Ronaldo al Napoli e quello che fu Diego Armando Maradona per la squadra di allora”. Lo dice Salvatore Bagn ...Pubblicato dal Comune il bando per restaurare o ricostruire lo storico stabilimento. I ricordi dell’ex proprietaria Peruzzi ...