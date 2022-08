N. N. N. è come il colore grigio: va su tutto (Di venerdì 26 agosto 2022) Foto di apertura: No Nay Never (USA) (m. b. o. 2011 Scat Daddy) il giorno 20 Giugno 2013, all’ippodromo di Ascot, ha vinto le Norfolk Stakes, Gr-2, 5f, alla quota di 4/1. Proprietario: Mrs. Paul Shanahan & Ice Wine Stable (in seguito Coolmore), Allenatore: Wesley Ward, Fantino: Joel Rosario Como, 26 Agosto 2022 Probabilmente qualche lettore troverà un po’ bizzarro il titolo di questo articolo: non lo è affatto. E mi spiego. Negli ultimi tempi, per quanto concerne i cavalli di 2 anni, ma non solo, fino al Miglio, No Nay Never (USA) (m. b. 2011 Scat Daddy) la sta facendo da padrone: in carriera ha vinto un Gruppo 1, un Gruppo 2 e un Gruppo 3, allenato da Wesley Ward. Era stato acquistato yearling, alle Aste di Keeneland, di Settembre, per USD $ 95.000 (allevatori le Signore Jayne Doi Johnson & Susan Sparrow), ma da foal era stato venduto, sempre alle Aste di Keeneland, questa ... Leggi su sportnews.snai (Di venerdì 26 agosto 2022) Foto di apertura: No Nay Never (USA) (m. b. o. 2011 Scat Daddy) il giorno 20 Giugno 2013, all’ippodromo di Ascot, ha vinto le Norfolk Stakes, Gr-2, 5f, alla quota di 4/1. Proprietario: Mrs. Paul Shanahan & Ice Wine Stable (in seguito Coolmore), Allenatore: Wesley Ward, Fantino: Joel Rosario Como, 26 Agosto 2022 Probabilmente qualche lettore troverà un po’ bizzarro il titolo di questo articolo: non lo è affatto. E mi spiego. Negli ultimi tempi, per quanto concerne i cavalli di 2 anni, ma non solo, fino al Miglio, No Nay Never (USA) (m. b. 2011 Scat Daddy) la sta facendo da padrone: in carriera ha vinto un Gruppo 1, un Gruppo 2 e un Gruppo 3, allenato da Wesley Ward. Era stato acquistato yearling, alle Aste di Keeneland, di Settembre, per USD $ 95.000 (allevatori le Signore Jayne Doi Johnson & Susan Sparrow), ma da foal era stato venduto, sempre alle Aste di Keeneland, questa ...

