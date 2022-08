Cataudo a Mastella | “La chiesa non si tocca”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 26 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Più che un partito “a chilometro zero” siamo alle prese con la solita soap “quasi a zero”Dopo il numero di telefono accessibile a tutti con telefonate non proprio foriere di risoluzioni di alcun problema oggi siamo destinati alla blasfema performance avvenuta in in una. Al peggio non c’è davvero mai fine.E degli investimenti in zona degli amici imprenditori di fama mondiale ne vogliamo parlare?Neanche un caffè sono venuti a consumare.Le infrastrutture che in mezzo secolo di gestione del potere anch’esse mancano all’appello. Mentre si arrivano l’ardire di lamentarsi dell’installazione di autovelox su arterie sulle quali, grazie alla pluridecennale strafottenza di chi oggi è ancora candidato, si sono contate tante, troppe vittime innocenti!Oggi siamo alle minacce circa il post elezioni ma fortunatamente “qua nisciuno è fesso”! Tant’è ...