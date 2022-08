Rubano di tutto dal supermercato: ladre tradite dalla coda di un astice (Di giovedì 25 agosto 2022) Dopo aver rubato merce per centinaia di euro da un supermrecato, sono state "tradite" dalla coda di un astice che spuntava da un passeggino, dove era stata nascosta la refurtiva. Protagoniste della vicenda tre donne, fermate dal vigilante... Leggi su europa.today (Di giovedì 25 agosto 2022) Dopo aver rubato merce per centinaia di euro da un supermrecato, sono state "di unche spuntava da un passeggino, dove era stata nascosta la refurtiva. Protagoniste della vicenda tre donne, fermate dal vigilante...

Frederi43632613 : I più grandi giacimenti di petrolio in Europa si trovano in Basilicata. Quasi tutte le Società petrolifere del mond… - GIANELL54817791 : @RaiNews @RobVicaretti @Manubonc Non si dice che i vostri amici rubano tutto dalla sinistra Per dire cose intell… - 000salvatore000 : @AlessandraOdri Conoscevo Sindaci con la 3° media serale con dignità, onore e rispetto per il Popolo Oggi, invece,… - Lidalgirl : @mainormale_ Ma non sono fake che rubano soldi come succede in tutto il mondo? - e_mosti : @LaVeritaWeb @amendolaraf ORMAI E RECIPROCO ,NOI ITALIANI ODIAMO LA SINISTRA E QUESTI NON AVENDO PIÙ SPERANZE, ODI… -