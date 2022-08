Stephane Dalmat | “Ho rischiato di morire Ho passato sei mesi su una sedia a rotelle Ma ho vinto la partita più difficile”

(Di mercoledì 24 agosto 2022) “Ho vissuto il calcio come un gioco, un divertimento”. Così Stepahneparla del pallone. L’ex Inter ha vestito la maglia nerazzurra tra il 2001 e il 2003 e da molti è considerato un talento che non ha avuto il giusto tributo. “Uno dei calciatori più sottovalutati della storia”, ha detto parlando di lui Daniele Adani, ex compagno di squadra del francese all’Inter e oggi opinionista per la Rai. In un’intervista al Corriere della Seraha parlato proprio di questo. “Sapevo di avere qualità ma non ero ossessionato dagli obiettivi: diventare un campione, sollevare trofei, entrare nella storia. Mi bastava scendere in campo in uno stadio pieno di gente”. Un pensiero atipico quello dell’ex centrocampista che fuori dal terreno di gioco ha sempre privilegiato una vita tranquilla. “Uscivo poco la sera, tra campionato e Champions League ero spesso in ...

Commenta per primo Intervistato da fcinter1908.it , l'ex centrocampista dell'Inter,, esprime la propria opinione sui nerazzurri e spiega come a suo modo di vedere, l'attacco di Inzaghi non abbia bisogno di ulteriori rinforzi 'Gosens e Caicedo Ottimi acquisti . Ma, al ... Stephane Dalmat, la vita dopo il coma: «Ho l'Inter nel cuore, faccio il papà e vorrei allenare i giovani» Il Corriere della Sera pubblica oggi un'intervista a Stephane Dalmat. "Ho vissuto il calcio come un gioco, un divertimento. Sapevo di avere qualità ma non ero ossessionato ...È arrivato a Milano nel 2001 per vestire il nerazzurro. Ha giocato con Vieri e Ronaldo mostrando lampi di talento. «Mi chiamavano Joystick, ma non avevo la mentalità dei campioni. Dopo l'incidente in ...