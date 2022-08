Torna l’incubo FPF per alcune squadre italiane: la notizia shock (Di martedì 23 agosto 2022) Clamorosa notizia riportata dal quotidiano inglese The Times, la quale annuncia che il presidente Aleksander ?eferin avrebbe deciso di sanzionare alcuni top club europei, tra cui anche italiani, per delle violazioni di alcune norme del Fair Play Finanziario durante la stagione 2020-2021. Serie A UEFA Sanzioni Le squadre italiane interessate sarebbero Juventus, Inter e Roma, con quest’ultime che, oltre a ricevere una multa elevata, rischierebbero anche delle restrizioni per quanto riguarda le future sessioni di calciomercato. Seguiranno aggiornamenti ma la notizia ha scosso, e non poco, il calcio europeo e, soprattutto, italiano, ancora oggi alle prese con un sistema finanziario della UEFA alquanto discutibile. Calogero Andrea Bellavia Leggi su rompipallone (Di martedì 23 agosto 2022) Clamorosariportata dal quotidiano inglese The Times, la quale annuncia che il presidente Aleksander ?eferin avrebbe deciso di sanzionare alcuni top club europei, tra cui anche italiani, per delle violazioni dinorme del Fair Play Finanziario durante la stagione 2020-2021. Serie A UEFA Sanzioni Leinteressate sarebbero Juventus, Inter e Roma, con quest’ultime che, oltre a ricevere una multa elevata, rischierebbero anche delle restrizioni per quanto riguarda le future sessioni di calciomercato. Seguiranno aggiornamenti ma laha scosso, e non poco, il calcio europeo e, soprattutto, italiano, ancora oggi alle prese con un sistema finanziario della UEFA alquanto discutibile. Calogero Andrea Bellavia

